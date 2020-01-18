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警破無牌找換店 拘四男女檢假鈔

2020-01-18 列印
　　警方搗破無牌找換店詐騙案，拘捕四男女。商業調查科早前接獲兩名事主報警，指在去年十一月七日及今年一月三日，到旺角及深水埗兩間找換店以人民幣兌換港幣，兩受害人按店員指示，分別將二百六十多萬及四百五十多萬元人民幣，存入兩個指定內地戶口，總值約八百萬元，其後未能收到相關港幣，懷疑受騙報警。

兩事主被騙800萬

　　探員調查後，揭發兩間涉案找換店均沒有相關兌換店的營業牌照，日前在兩涉案店舖拘捕均兩男一女職員，共檢獲逾七千六百張千元面額鈔票，鈔票上均寫有練功券字樣。

　　經深入調查後，昨早掩至長沙灣一單位，拘捕一名二十八歲男子，相信為詐騙集團骨幹成員，單位內檢獲三百三十一張千元偽鈔、大量半製成品偽鈔，以及假商業登記證、金融服務經營者牌照及一支金屬伸縮棍，以涉嫌欺騙手段取得財產、製造偽鈔、管有偽造文書及藏有攻擊性武器等將他拘捕。警方表示，檢獲偽鈔紙質粗糙，沒有金屬線及水印等防偽特徵。

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