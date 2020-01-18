屯馬線第一期情人節通車

歷時近八年的港鐵沙中線工程，部份路段下月終於通車。屯馬線一期，即馬鞍山線由大圍延伸去九龍，途經顯徑、鑽石山及啟德站，將於下月十四日通車，屆時最密三分半鐘一班車。車費方面，由大圍去啟德站，成人八達通每程收費九元三角，單程票則需十一元。乘客日後直接由大圍去鑽石山站，只需九分鐘，比坐東鐵轉乘觀塘線快八分鐘。不過，有議員認為屯馬線一期通車後會增加觀塘線壓力，促港鐵做好分流處理。



大圍至啟德收費9.3元



屯馬線一期由大圍連接顯徑、鑽石山擴建部份及啟德站。運輸及房屋局局長陳帆表示，機電署確認屯馬線一期建設達致安全及良好狀態，可於二月十四日（周五）情人節投入服務。陳帆並笑言情人節是好日子，又指現時社會氣氛低迷，希望港鐵可以為乘客帶來驚喜。



車費方面，以成人或小童使用八達通的車費，啟德往來大圍，每程分別為九元三角或四元五角；啟德往來馬鞍山線總站烏溪沙為十一元五角或五元八角；而由啟德過海去中環則要十二元七角或六元三角。



港鐵公司商務總監楊美珍表示，會推出車費優惠，以鼓勵更多乘客使用屯馬線一期。乘客如在顯徑及啟德站使用成人八達通出入閘，車費會減一元，小童、長者及殘疾人士則減五角；如在屯馬線一期指定車站，轉乘四條小巴及十八條巴士線至土瓜灣、何文田及九龍城，不同人士亦可減五角或一元，直至屯馬線全線通車，而港鐵現行的票價優惠及推廣計劃，亦會伸延至屯馬線一期的車站。至於餘下的宋皇臺、土瓜灣及何文田站，因紅磡站工程問題，要延遲到明年年底或之前通車，通車後可接駁西鐵。



觀塘線恐逼爆



民建聯九龍東議員柯創盛則擔心開通日會出現「大災難」，因觀塘線建於八、九十年代，過往已不斷表達觀塘線的擠擁問題，如港鐵局部開放屯馬線，預料觀塘線會承受很大壓力。身兼立法會交通事務委員會委會、公民黨九龍東議員譚文豪則認為，新線以鑽石山站作為轉乘站，通車後「變相整條觀塘線負荷上升」會增加觀塘線的負荷，因觀塘線現已非常繁忙，促請當局要密切對觀塘線的影響。



