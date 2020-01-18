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羅智光撐民政專員離席恰當

2020-01-18 列印
　　中西區區議會前日通過臨時動議，譴責警務處處長鄧炳強包庇「警暴」，表決時鄧及民政事務專員相繼離場。民主派質疑民政專員離席為違反政治中立，公務員事務局局長羅智光回應指，民政專員的做法恰當合適，並非疏忽職守，強調公務員必須對在任行政長官及政府完全忠誠，捍衛政府立場。

　　立法會財委會昨早繼續審議公務員加薪撥款申請，期間公民黨陳淑莊表示，若民政專員面對不中聽的動議，就「拉隊」離場，質疑有關行為違反公務員政治中立原則，疏忽職守。

　　羅智光回應稱，公務員有憲制責任，輔助在任的行政長官和政府，並捍衛政府的政策、立場。他指出，政府不認同區議會做法及前日的動議，因此所有列席的政府人員離席，是合適的一個做法，亦不見有疏忽職守。

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