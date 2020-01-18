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蘇錦樑弟被控欺詐洗黑錢

2020-01-18 列印
蘇錦樑弟被控欺詐洗黑錢
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　　前商務及經濟發展局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威（見圖），二〇一四至一五年任職法律文員期間，涉嫌串謀同事蘇潤餘挪用梁家樂律師樓客戶位於堅尼地城的物業，先後向兩間財務公司申請兩筆合共二千萬元的按揭貸款，並將貸款存入自己戶口清洗黑錢。

　　一五年初，第一間財務公司對涉事物業的業主、梁家樂律師行等提出民事索償，審訊中業主否認曾簽署借貸文件；其後，蘇錦威再以相同手法，向第二間財務公司借款一千萬元，償還第一筆債務，又獲姊姊蘇潔兒賒帳一千萬元，還清第二間財務公司的債務。

　　蘇錦威及蘇潤餘昨日在區域法院否認欺詐、洗黑錢和使用虛假文書的副本合共四項罪。



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