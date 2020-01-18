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私家車剷行人路 撞傷九師生

2020-01-18 列印
私家車剷行人路 撞傷九師生
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　　上水發生私家車剷上行人路撞傷九名師生交通意外。昨午近四時，一名女子駕駛私家車載着小童，沿天平路駛至近鳳南路時，女司機聲稱不適，私家車失控越過對面行車線及剷上行人路。

　　當時一所學校師生完成田徑課，由一名男教師帶同十二名小三學生路經，其中九名師生全部如「打保齡」般被私家車撞倒，其中一名八歲男生更被捲入車底。警員、消防及救護員接報趕至，救出被困車底重傷男童，與其他八名傷勢較輕師生分別送院，部份傷者有骨折。

　　警員事後封鎖現場，女司機通過酒精呼氣測試。警方表示，現正從司機駕駛狀態、路面情況及車輛機件情況調查意外原因。

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