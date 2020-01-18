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屯院插錯喉翁 裁定死於自然

2020-01-18 列印
　　屯門醫院三年前疑因醫療事故，造成患哮喘的七旬老翁死亡，兩男三女的陪審團昨日退庭商議，以四比一裁定死者邱名伴死於自然，死因是呼吸衰竭及哮喘惡化。

　　死者家屬對結果感到非常失望，但表示尊重法庭判決。屯門醫院則指，會認真研究死因研訊建議，跟進可行改善措施。

　　陪審團又給予醫管局四項建議，包括第一，深切治療部應常備不同機制的降血壓藥供醫生選用；第二，醫生為患有呼吸疾病的病人治療時，如需要使用「拉貝他樂」，須得另一位醫生同意；第三，納入指引，規定插喉時必須使用二氧化碳監察儀器；第四，對病人進行心肺復甦前後，須完整記錄病人每分鐘醫療數據。

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