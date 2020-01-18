屯院插錯喉翁 裁定死於自然

香港的暴力示威活動最近略為收斂，有外地朋友問我原因為何。我估主要有兩方面的因素。第一是台灣的總統選舉結束，外力搞亂香港以撈取政治利益的動機略減；第二是警隊新一哥鄧炳強上場，在理大事件中，圍捕了過千示威者，對打擊暴力示威收到一定的效果。 在這場超過半年的暴力示威中，警方拘捕了超過七千人，雖然暫時未有標誌性的個案審結，但據悉只有百多人重複犯案再被警方拘捕。由於重複犯案的數字如此低，顯示拘捕行動有很大的阻嚇作用。曾被捕者就算再走出來示威，再不敢衝在前線做違法的事情。單從這個數字可以證明，暴亂在六月爆發之初，政府對暴力示威者採取容讓的態度，警察採取只驅散不拘捕的做法，客觀上鼓勵了暴...

2020-01-18