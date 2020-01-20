﻿中獎機會萬分之一 夾公仔店大增 多無牌疑掠水

經濟低迷，加上受反修例風波影響，不少商店關門，多區湧現吉舖，夾公仔店應運而生，以快閃經營搵快錢，單在旺角一間潮流商場，夾公仔店成行成市，一共有十五間，本報向相關部門查詢，發現絕大部份店名均不在已獲發牌名單之上，疑無牌經營。有業內人士指，有無良商人在內地購買可調校中獎率的夾公仔機，消費者中獎機會極低至萬分之一，如同掠水陷阱。



經濟衰退，加上社會事件持續，削弱市民消費意欲，不少零售商難抵消費寒冬，被迫棄租。為免舖位長期空置，業主願意以短期平租招客，只需低成本入場的夾公仔店在近一兩年愈開愈多。



記者在旺角信和中心點算，共有十五間夾公仔店進駐，夾公仔機總數達一百二十六部，最大一間店設十八部，分佈一至三樓，均無人看守，部份安裝閉路電視，監察客人動靜。



由於玩夾公仔機，付款後不確定能否中獎，亦有機會以較低金額夾起獎品，被視為「博彩」行為，營運者受《賭博條例》規管，須申領「有獎娛樂遊戲牌照」。在信和中心，一名稱有領牌的夾公仔店店主對記者透露，花約數千元申領臨時公眾娛樂場所及有獎娛樂遊戲牌照，每三個月續約一次，此舉較申領一年期牌照的費用約二萬元為低，且門檻較低。其店在信和中心租期為一年，會視乎市道如何，再決定是否續租。



該業內人士透露，有無牌經營者在內地淘寶網站購買夾公仔機，成本低至四百至一千多元人民幣，可自行調校出獎率，消費者玩近一萬次才有機會夾中一次公仔，從中謀取厚利。



本報向海關查詢獲回覆稱，由一七至一九年一共接獲八宗針對夾公仔店的投訴，涉不良營商手法，但經調查後，未有足夠證據違反《不良營商說明條例》。



疑未申領「有獎娛樂遊戲牌」



記者翻查牌照事務處截至去年十一月的資料，發現大部份在信和中心的夾公仔機店，並不在已獲批准的有獎娛樂遊戲名單之上，疑屬無牌經營。



民政事務總署回應查詢時指，沒有就夾公仔店申請牌照的單一數字，而歸類在賣物會、遊藝會、大型慶祝會、家庭娛樂中心等含「博物」遊戲類別，這類別去年共收到五十六宗一年期的「有獎娛樂遊戲牌照」新申請，當中只批出十二宗，三十三宗正等待申請人提交補充資料，其餘申請被撤回。



任何人無牌經營或使用任何公眾娛樂場所，作有獎娛樂遊戲用途，即屬犯罪，一經定罪，可被處罰款最高二萬五千元及監禁六個月，並可就罪行持續時間，另處罰款每日二千元。