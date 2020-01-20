﻿英籍情侶 花百元無所獲

玩夾公仔機，多數中空寶，但不少人樂此不疲，原來有人付出真金白銀，只想碰運氣，甚至享受失敗的過程，以消磨時間。一名居港英國青年昨天在花了一百元夾公仔，一無所獲，但他覺得無所謂；亦有初中生坦言，夾公仔只為接受挑戰，純粹「過吓癮」。



一名居港英國青年與女友人昨天光顧信和中心一間夾公仔店，投入近一百元買代幣，想夾一個公仔，但記者見他多番嘗試，雖然已夾起公仔，卻鬆脫跌下，最終一無所獲。他笑言，操控夾公仔機難度很高，但沒所謂。記者問到是否知道夾公仔機可被調校至難以中獎，他不置可否，直言純粹為了娛樂一下。



一名中二男生對記者表示，每月花約五十元跟朋友一起夾公仔，只是「貪得意，過吓癮」。另一名姓司徒的中三女生指，每月不會花超過一百元在夾公仔娛樂上，「玩一次扭蛋，只需二十五至三十元，保證有獎，我覺得仲抵！」