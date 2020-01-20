﻿遮打集會爆衝突腰斬﻿﻿ 便衣警遭圍毆頭破血流﻿

中環遮打花園昨午有團體舉行「天下制裁」集會，獲警方發出不反對通知書，但集會開始不久，即有黑衣人在附近堵路及縱火，四名中區警民關係組便衣警員進入會場要求腰斬集會，有黑衣人不滿，上台「私了」四人，追打他們致頭破血流，防暴警員趕至，施放多輪催淚彈及胡椒彈驅散施襲者，並制服多人。衝突持續約兩個多小時，群眾才散去。



反修例風波未息，民間集會團隊昨午在中環遮打道及遮打花園舉行集會，大會稱有十五萬人參加，但警方指最高峰時有一萬一千六百八十人。民間集會團隊原計劃昨日舉行遊行集會，由中環行至銅鑼灣，但遊行遭警方反對，只向在遮打道及遮打花園的集會發不反對通知書，由昨午三時到晚上十時。



集會主題是「立即民主政改 否則天下制裁」，民間集會團隊發言人劉穎匡呼籲各國對香港實施制裁，活動由昨午三時開始，遮打花園擠滿參加人群，有人帶同美國旗和英國旗到場揮舞及喊口號唱歌。一批防暴警在港鐵中環站內戒備，並搜查部份準備離開車站的人士。另一批防暴警在銀行街附近駐守並截查可疑人士。而水炮車及銳武裝甲車在高等法院外的金鐘道戒備。



集會舉行一個多小時後，下午四時許有大批黑衣人在會場外德輔道中與雪廠街一帶堵路縱火及破壞交通燈。更有激進示威者向防暴警員掟雜物，防暴警員發射催淚彈驅散。



警發射催淚彈驅散集會者



至下午約四時二十分，中區警署警民關係組三男一女便裝警員包括署理總督察、警署警長、女警長及男警員，穿着便裝進入大會會場，以會場人員無法控制秩序為由，要求終止集會，但參與者鼓噪，指四人沒出示委任證，一批黑衣人竟擁上前向警員「私了」。



四名警員掩頭離開，但有人緊隨及包圍，並以雨傘、伸縮棍，甚至有人持磚頭施襲被擊至頭破血流，大批警員見狀上前制止。



不久，大批速龍小隊趕至，黑衣人四散，警員再次施放催淚彈及胡椒球彈驅散，有人一度擲水樽和漆彈還擊，多人當場被防暴警制服於地上，有被制服者頭部受傷流血。在遮打花園附近戒備的水炮車和銳武裝甲車，其後到雪廠街衝破路障和傘陣，示威者向東撤退。傍晚五時許，有示威者一度在灣仔及銅鑼灣聚集堵路，電車服務受阻，防暴警到場迅速驅散。晚上七時過後，聚集在中環一帶示威者亦陸續散去。



涉煽動群眾 劉穎匡被捕



中環衝突中，警方至少拘捕八人，其中包括一名姓劉男子。據悉，被捕姓劉男子為集會主辦單位發言人劉穎匡，他晚上在灣仔見記者後，涉嫌煽動群眾情緒及違反不反對通知書條件被捕。在事件中遇襲的四名警員，頭及手受傷，據悉有人手指骨折，送院治療。警務處副處長（刑事）蕭澤頤事後到醫院慰問。



