季炳雄成功入境美國接機女子否認是妻子

被稱為「三大賊王」之一的季炳雄，上周六出獄後，因他持有美國護照而沒本港身份證，即時被遣返美國，由多名執法人員陪同乘搭飛機抵達美國新澤西州。《星島日報》記者直擊季炳雄抵埗後，步出機場禁區，即由親友接機，記者上前拍照時，季廻避鏡頭，與他當年兇悍一面判若兩人，他乘親人私家車離開。



現年五十九歲的季炳雄，上周六刑滿出獄，即由多輛交通警車開路及乘坐入境處車輛直奔機場，由六名香港執法人員陪同抵機場乘搭UA180航班前往美國紐約的新澤西州紐華克自由國際機場，他於航行期間維持一貫低調作風，拒絕接受乘坐同一航班的記者訪問，當發現被拍攝後，曾向身邊的執法人員求助，務求不被「騷擾」。



航班在當地時間周六下午約一時二十五分（香港時間周日凌晨約二時二十五分）抵達新澤西州紐華克自由國際機場。記者曾多次問及有否家人接機，他僅回答：「你最好行開啲，唔該！」持有美國護照的季炳雄辦理入境手續，並成功入境美國。



黑人護送圖毆記者



戴上黑色鴨舌帽及黑色鏡框眼鏡的季炳雄，五官與當年通緝令的照片仍相近，只是已變得頭髮斑白，顯得有點蒼老。他入境美國後，一名中年外籍男子及一名戴口罩華裔中年女子上前迎接他，但他發現記者仍緊隨及拍攝，立即戴上口罩，與兩人急步離開，不久一名穿上「AIRPORT TAXI MONITOR」字眼反光衣的非洲裔男子上前護送，眾人沿扶手電梯快速步往上層，再跑往附近停車場。



記者追近季詢問「來到美國有咩打算」，他不作回應，有記者問華裔女子是否季的妻子，她隨即否認：「唔係！」外籍男子見狀一度以粗言斥罵記者及作勢毆打一名記者，眾人隨即登上一輛七人車絕塵而去，未知去向。



