截至上周62宗八嚴重兩死 ﻿武漢認新肺炎或有限度人傳人﻿

武漢截至上周五（十七日），共確診六十二宗新型冠狀病毒肺炎個案，其中八人嚴重，兩人死亡，十九人已治瘉出院。集中治療患者的武漢金銀潭醫院昨天預計，病例可能會繼續增加。武漢市疾病預防控制中心稱，隨著各項防控措施的實施與落實，疫情是「可防可控」。







金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林昨天在記者會上表示，湖北省疾病預防控制中心，上周四（十六日）收到國家下發的病毒核酸檢測試劑盒，開始對武漢送檢的不明原因病毒性肺炎患者樣本進行病原學檢測，專家組在當日及翌日（十六及十七日）結合臨牀表現、流行病學史和病原學檢測結果綜合判斷，分別確診四及十七宗新例。



武漢市疾病預防控制中心主任、主任醫師李剛指出，目前不排除新型冠狀病毒有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低，累計追蹤到的七百六十三名密切接觸者中，已解除醫學觀察六百八十一人，密切接觸者中暫未發現相關病例。



傳滬深三宗懷疑個案



武漢市副市長陳邂馨稱，政府將繼續加強離境旅客體溫檢測；加大全市農貿及集貿市場管控，禁止活禽銷售，嚴厲打擊野生動物交易；以及在春節期間減少舉辦大型公眾活動等。



另外，有報道指，上海、深圳至少出現三宗懷疑感染新型冠狀病毒肺炎個案，目前正在當地醫院隔離治療，相關醫院拒絕透露詳情。



港新增11宗懷疑個案



至於本港方面。截至昨午，新增十一宗懷疑個案，累計至九十宗，當中未有人確診感染新型冠狀病毒。醫管局行政總裁高拔陞昨天發表網誌，指中港兩地交通頻繁，加上病毒可能有限度「人傳人」，情況不可輕視，醫管局已緊密監察各公立醫院的控制措施。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，部份患者沒有到過武漢海鮮市場，相信病毒正在內地其他省市傳播，加上內地春運已開始，預計確診患者數目將陸續上升。



