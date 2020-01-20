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年宵市場無乾貨 市民指氣氛差

2020-01-20 列印
年宵市場無乾貨 市民指氣氛差
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　　逛花市是農曆新年的傳統活動，全港各區十五個年宵市場昨日開幕，因應社會情況，食環署早前宣佈取消乾貨攤位，令今年的年宵只有濕貨攤位。今年維園年宵市場首次不設乾貨攤位，只提供二百一十六個濕貨和三個熟食攤位，攤檔擺位較為疏落。市民許太太坦言：「氣氛差好遠，雖然行得舒服咗，但少咗乾貨，氣氛無以前咁熱鬧。」在維園設攤檔已四十年的檔主表示，不擔心今年的銷情，認為逛乾貨的人也不會買花；但有檔主只入了去年一半的貨，認為附近一旦有遊行，維園的交通便會受到很大影響，市民不會進場而影響銷情。

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