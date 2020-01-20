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政府收入減少　財爺恐赤字更高

2020-01-20 列印
　　財政司司長陳茂波發表網誌，指二○一九/二○二○年年度的政府帳目是十五年來首次出現赤字，而二○二○年/二○二一年年度由於收入減少，加上政府繼續以逆周期措施撐經濟、紓民困，相信赤字水平會更高。

　　陳茂波表示，近十年政府的經常開支增幅很大，而且遠高於收入的增幅，因為人口高齡化快速之外，另一個主要原因是為回應社會對不同公共服務的需求，以及提升服務質素。不過，相關增幅若長期持續，社會不容易負擔。他指出，政府早前公佈十項解困措施，初步估算涉及逾一百億元的經常開支，可在明年起逐步落實，屆時香港的經濟恢復過來，政府收入將回復較高水平。

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