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機場去年客貨運量同下跌

2020-01-20 列印
　　香港機場管理局昨天公佈，香港國際機場去年的客運量達七千一百五十萬人次，飛機起降量超過四十一萬架次，與前年相比，分別減少百分之四點二及一點九，整體貨運量則減少百分之六點一至四百八十萬公噸。

　　不過，轉機及過境旅客以及香港居民外遊人數，均錄得強勁增長。

　　於二○一九年十二月，香港國際機場的飛機起降量為三萬三千九百九十架次，同比減少百分之八點四，客運量下降約一成二至五百七十萬人次，貨運量則輕微下降百分之一至四十四萬三千公噸。

　　去年十二月的客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，於月內以往來中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。然而，轉機或過境旅客及香港居民外遊人數均錄得強勁增長，分別同比增加百分之十四及百分之九。

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