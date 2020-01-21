武漢激增至198宗 京滬深亦確診 新肺炎爆第二波 沙士專家鍾南山：肯定人傳人

內地新冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播至南韓。在湖北武漢，昨天再有一名確診者死亡，當地染病不治人數增至三人，病毒急速蔓延至北京、上海、廣東和深圳，內地確診病例累計二百一十八宗，武漢佔一九十八宗。有「沙士專家」之稱的國家衞健委高級別專家組組長鍾南山證實，有十四名醫護人員受感染，肯定病毒會人傳人。



武漢過去周六和周日確診病例急增一百三十六人，累計患病人數升至一百九十八宗，昨天再多一人死亡，令染病斃命人數增至三人，另二十五人已出院。大批新增病人是於本月十八日之前發病，首發症狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。國家衞健委向全國醫療機構發出防控通知，指當接收發燒病人時，要詢問其兩周內有沒有去過武漢。據悉，國家高級別專家組前日前往武漢，指導疫情防控工作。



南韓首宗感染來自武漢



新冠狀病毒由武漢蔓延各省市。北京首次確診五宗病例，已知其中二人曾到武漢，各人病情平穩；上海確診一名五十六歲女患者，她是湖北武漢市居民，本月十二日由武漢到上海後，目前生命體徵平穩；廣東省確診十四宗病例，其中深圳九宗、珠海三宗、湛江一宗及惠州一宗，當局追查發現，當中十一人曾到武漢居住或旅行，兩宗與確診病例有密切接觸。內地疑似病例有七宗，二宗在四川，一宗在雲南，兩宗在上海，廣西一宗，山東一宗。



病毒亦進軍國際。繼泰國和日本發現病例之後，南韓昨天亦確診個人，患者是一名來自武漢的三十五歲中國女子。



內地14醫護受感染



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山昨晚接受央視訪問時證實，有十四名醫護人員受感染，所以新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人。他又指，九成五以上的病例都跟武漢有關，當中包括去過及來自該市。另外，廣東有兩個病例並沒去過武漢，但家人到武漢後染上新型冠狀病毒肺炎，因此現在可肯定有人傳人。



他又提到，新型冠狀病毒與沙士相似，從流行病學看來，病毒應該來自野生動物，雖然未知是何種動物，仍呼籲民眾盡量別碰野味。他亦呼籲，民眾沒有必要不要前往武漢。



港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指出，首先爆發疫情的武漢華南海鮮批發市場已關閉二十天，武漢過去數天感染人數如噴井式暴升，可見發生第二波傳播，相信病毒人傳人的機會較大。



習近平：堅決遏制疫情蔓延



國家主席習近平對疫情作出重要指示，強調要把人民群眾生命安全及身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署疫情防控工作。