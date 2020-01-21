﻿夾公仔變儲印花換獎品﻿﻿疊加獎賞涉違牌照條件﻿

夾公仔店如雨後春筍，競爭激烈，不良商人為突圍而出，推出新奇玩法吸客。有店主採取疊加獎賞方式營運，即顧客憑夾取數件物件，再獲較高價值的獎品，玩法如「儲印花」，或以抽獎式換獎，涉違反當局發出有獎娛樂遊戲牌照的條件。更有無良店主以冒牌公仔充正牌，欺騙客人。



記者於旺角信和中心發現，有公仔機機主採取疊加獎賞方式營運，顧客憑夾取的普通物件，獲取手辦、公仔等獎品。另一台夾公仔機的玩法更標明，顧客先夾出抽獎券，憑寫有中獎的抽獎券贏取無線耳機、名牌卡片套等高價獎品。



獎品價值不得超過300元



根據申請有獎娛樂遊戲牌照指南，附件三第六條牌照申請條件中，獎品的贏取，不得令該贏取獎品者有機會再中獎；而指南多次提及，單一獎品的價值不得超過三百元。牌照事務處回覆本報查詢時表示，每個個案須由處方人員親身了解再作評論，但當「有獎娛樂遊戲牌照」發出後，持牌人務須確保遊戲舉行期間嚴格遵守各項牌照條件。若違反牌照條件，持牌人或會遭檢控，牌照處亦可能因而撤銷有關牌照。



此外，坊間不少夾公仔店主為求節省營運成本，以仿真度極高，甚是顯而易見的冒牌物品作商品。海關表示，一七年至去年十二月，共接獲一百八十三宗有關夾公仔機提供懷疑侵權公仔的舉報，至今破獲六宗夾公仔店舖提供冒牌公仔案件，檢獲約三千二百件懷疑冒牌公仔及其他相關物品，估計市值約三十五萬元，拘捕十三人。同期，海關接獲八宗有關夾公仔機涉及不良營商手法的舉報，經調查後未有足夠證據證實違反《商品說明條例》。



疑用冒牌公仔舉報多



大律師陸偉雄指，低舉報數字反映，市民面對涉夾公仔機的不良營商手法時，不知可舉報，或無法提供充足資料。他認為，當務之急，是民政事務總署、警方及海關等部門採取聯合行動，加強針對夾公仔機的不良營商手法執法，增加阻嚇力，並有利於就不當行為取證。他又表示，夾公仔機主容易以一句「機件故障」，解釋一切不當行為，指有關部門應主動「放蛇」，搜查更多證據。



