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90後店主堅持用正貨 僅收支平衡

2020-01-21 列印
■有夾公仔機以冒牌貨充正牌貨。
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　　夾公仔店，不少由青年人創業。一名九十後夾公仔機店主接受本報訪問，稱與朋友合資近二十五萬元，上月中起在信和中心以月租兩萬元，租期一年，引入幾部購自台灣、總值五萬六千元的夾公仔機，放置在一個百多呎舖位內，盼在這個夾公仔旺場分一杯羹。

　　他表示，商場人流不俗，平日近九成顧客為學生至約四十歲的上班族，「呢度人流唔會少，但玩唔玩就視乎唔同顧客。」他透露，現時平均每日淨收入一千二百元，除了初期投資成本，月花一萬多元購入正版獎品，「我哋唔想做cheap晒用A貨獎品，所以堅持用正版，一個公仔平均成本係五十至一百蚊，一件模型就要一百至二百蚊」，又把獎品存放在家中，「唯有勤啲落舖補貨，慳返啲存倉費」，計及每月雜項開支約二千元，開業一個月，剛好做到收支平衡。

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