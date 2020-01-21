﻿油尖區爆竊案升近六成﻿ ﻿警：「破窗效應」致犯罪增﻿

本港去年下半年罪案增加，當中油尖區近期盜搶問題明顯惡化，爆竊案去年比前年增加近六成，創下五年來新高。警方認為，「破窗效應」導致犯罪增加，強調會以情報主導等方式，彌補警力不足及巡邏減少等問題，又促請市民與警方合作，合力滅罪。



去年油尖區整體罪案有五千五百七十五宗，比前年多三百七十五宗，上升約百分之七，其中爆竊案達二百零四宗，較前年增加約五成七，為五年來新高，當中第三季雖然只有四十七宗，但第四季激增至一百零四宗，為全年單季最高數字；與盜竊有關罪案去年有二千五百六十二宗，比前年增加百分之六點五，當中車內盜竊去年上半年佔三十三宗，下半年翻倍增至一百一十四宗。



油尖警區助理指揮官曾仲斌分析，去年六至七成的爆竊地點，均為低設防住宅、商住樓和店舖，受害者多是低下階層，不法之徒發現有機可乘便下手，毋須長時間踩線；行劫案則較難掌握，因為油尖區交通四通八達、人流眾多，且蒙面已屬常態，方便行劫者混入人群逃走。



就外界質疑警方因忙於處理示威，致社區警力薄弱，曾未有否認其可能性，但稱第四季罪案數字遠超於第三季，年輕人被捕數字亦上升，更有青少年參與精心策劃的搶劫案，反映青年守法意識下降，相信某程度上已出現「破窗效應」，即仿效他人犯法的心理，「看到同齡人犯法卻未有被捕，或會認為可以不遵守法律。」



據悉，近月不少警力須應對示威暴力事件，加上多番出現襲警事件，軍裝警員較少上街巡邏，但曾解釋絕不存在「無警時分」，如現時會以警車巡邏，該區更派出刑事調查隊便衣警員「行咇」，同時加強以情報主導方式偵查和防罪。



為制止「破窗效應」蔓延，曾指偵破大額劫案是重點工作，但他不諱言，社會氣氛導致部份市民對警員調查目的提出懷疑，拒絕提供閉路電視片段，令調查效率降低，「希望市民明白，警察查案是為了撲滅和防止罪案，期望大家理性思考，重拾對警隊工作的認同。」



