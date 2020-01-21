﻿記者旺角被噴椒霧﻿ ﻿警方稱誤中表慰問﻿

前日中環集會演變成衝突後，晚上旺角再有示威者集結及堵路，防暴警員驅散及着在場採訪記者後退，後退期間有警員向記者方向施放胡椒噴霧，導致多名記者「中椒」不適，部份記者要送院治療。警察公共關係科總警司郭嘉銓（小圖）解釋是「誤中」，向有關記者表示慰問。



前晚有示威者在旺角堵路，防暴警員在驅散期間，兩度向現場採訪記者噴胡椒噴劑，「中椒」記者包括香港電台、有線電視記者及攝影師。港台發言人要求警方解釋，為何記者已配合警方要求離開，但仍向記者再噴胡椒噴霧，呼籲警方遵守一貫承諾，尊重記者採訪權利，並嚴格約束前線警員執行職務要保持克制。



警察公共關係科總警司郭嘉銓解釋稱，前晚有人在旺角快閃堵路，警員到場處理期間，有示威者不願離開，警方擔心現場出現混亂，因此要使用胡椒噴霧驅散示威者。行動中只是「誤中」記者。他會提醒警員使用武力時，要留意現場環境，在可行情況下多作呼籲，減少對記者或其他市民的影響。事件中有記者眼部不適須往醫院洗眼，郭表示有留意到，向有關記者表示慰問。



再有記者身份證「被直播」



另外，繼上月大埔警民衝突中警員直播記者身證後，前日中環及金鐘衝突中，再發生記者身份證被警員放在鏡頭前疑直播近一分鐘事件，令該名記者的個人資料被公開。警方昨日回應稱，已向相關警員了解，並指有關記者沒有穿「記者背心」，警員不知其身份，亦不知道當時他以手機進行直播。郭重申，警方重視個人私隱，會了解有關情況。



上月二十六日，大埔超級城示威活動中發生警民期間，有防暴警員亦曾將一名記者的身份證擺近直播鏡頭前，記者的個人資料被公開，警方事後承認有不當之處，不枓事隔不足一個月，前日衝突再次發生同類事件。



私隱專員調查



私隱專員黃繼兒指，從媒體留意到有關事件及接獲查詢，公署將與上月二十六日大埔超級城發生的事件一併向警方了解。黃繼兒昨日在立法會會議上引述警方指，周日事件中，有關記者沒有直播，而案件正在調查，不會再詳細評論。



