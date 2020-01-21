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721事件半年 元朗站午後關閉

2020-01-21 列印
　　今日為港鐵元朗站721無差別襲擊市民事件六個月，港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客、員工及鐵路運作安全，今午三時起，西鐵線元朗站將暫時關閉，列車不停該站，港鐵將提供免費接駁巴士來往元朗站至朗屏站接載乘客。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時臨時關閉個別車站或暫停個別路段的列車服務，請乘客預早計劃行程，或留意MTR Mobile、港鐵網頁、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

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