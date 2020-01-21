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划艇夜釣 六旬漢失蹤

2020-01-21 列印
■拯救人員進行海陸搜索。
划艇夜釣 六旬漢失蹤
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　　一名六旬釣魚郎獨自往馬鞍山泥涌碼頭對開疑划艇釣魚一夜未歸，其妻聯絡不果懷疑他墮海失蹤報警。多艘水警輪及消防船昨日出動搜索，至天黑仍未有發現。

　　失蹤釣漢姓廖（六十四歲，小圖），熱愛垂釣，前午三時許，獨自離家往西貢泥涌碼頭，再登乘一艘舢舨出海釣魚。昨凌晨一時許，其五十九歲姓凌妻子見丈夫仍未歸家，聯絡不上後擔心他有意外報警求助。警員接報在泥涌碼頭一帶進行搜索。

　　昨早水警輪、消防船及政府飛行服務隊直升機加入協助搜救，但入夜仍未發現事主及其舢舨；深夜搜救人員行動仍進行。失蹤事主身高約一點七五米，肥身材，禿頭。他最後露面時身穿灰色外套及攜有一個黑色背囊。警方呼籲，任何人士如曾見過或有該失蹤男子的消息，請致電三六六一二六六三與調查人員聯絡。

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