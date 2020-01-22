全國確診激增至321宗 武漢增兩死15醫護中招

內地新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，截至今晨一時，全國確診病例激增至三百二十一宗，病毒迅速蔓延至湖北、湖南、雲南、北京、廣東、上海、浙江、天津、河南、重慶等。台灣出現一宗確診病例。疫情最嚴重的武漢，再多兩名患者死亡，另有十五名醫護人員受感染，一名國家醫療專家組成員亦中招。武漢市政府不准旅行社組團外出，並抽查進出車輛，又在交通樞紐加裝五十部新型紅外線檢測儀。



單在武漢所在的湖北省，累積確診病例二百七十宗確診案例，其中六人死亡，另有十五名醫護人員在治療患者時受感染。此外，國家醫療專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發亦確診新型肺炎，他上月曾往武漢視察，本月十日接受官媒訪問時稱，整體疫情「可防可控」。



北大專家證實確診



為對抗疫情，武漢成立疫情防控指揮部，將新型肺炎納入乙類傳染病、採取甲類管理，要求對重症患者「一人一方案」、「一人一團隊」。武漢亦加強管控進出人流，包括不准旅遊團外出，公安交管部門抽檢進出武漢的私家車輛，看是否攜帶活禽或野生動物等。此外，武漢機場和武漢站等交通樞紐，加裝五十部新型紅外線測溫儀，由高處攝影鏡頭向春運的人群檢查。



台首確診 女商人曾赴武漢



在湖北以外地區，北京確診五例；廣東省確診十四例，疑似七例；上海確診六例，疑似三例；浙江確診五例，疑似十一例；重慶有五人確診；天津確診兩例；河南確診一例；在雲南、四川、山東、廣西、貴州、安徽、海南、吉林、江西分別出現一至三宗疑似案例。台灣亦確診一例，患者為一名女性台商，台灣當局公佈，她居於南部，沒有到過華南海鮮批發市場，她本月十日已發燒，惟對內地醫療無信心，於是前日乘航班由武漢返台，主動通報不適，檢測後送院隔離。與她同機四十六人將受監控。



此外，泰國出現兩宗確診案例，韓國及日本各確診一宗，菲律賓與澳洲也分別新增一宗懷疑個案。



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，出現在武漢及廣東的案例，以及有醫護人員患病，已可證明新型病毒可以人傳人，形容目前並無特效藥，擔心將出現超級傳播者，但相信疫情不會造成像沙士那樣的社會影響及經濟損害。



世界衛生組織香港時間今晚在日內瓦召開會議，討論是否將疫情定性為國際公共衛生緊急事件，屆時中國亦會參加。國家衞健委今日將就疫情召開記者會。