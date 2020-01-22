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美股中段跌58點

2020-01-22 列印
　　美國本周股市首個交易日早段偏軟，杜指中段報二九二八九點，跌五十八點；納指則報九三八九點，升零點四五。滙控美國預託證券價格見五十九點二三港元，升零點○八港元；騰訊則見三百八十六點五八港元，升一點一八港元。紐約期金報每盎司一千五百五十七點八美元，跌二點五美元；紐約期油則報每桶五十八點三七美元，跌零點一七美元。
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