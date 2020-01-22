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兩成半受訪者派利是「縮水」

2020-01-22 列印
　　香港研究協會以電話訪問逾千名市民對利是錢及新年消費的意見，發現有四分之一受訪者，預計今年派利是的總金額會較去年減少。

  調查發現，達兩成半受訪者預計今年派利是的總金額會較去年「減少」，人數比例較去年增加一成四。五成六受訪者表示會包「二十元」，表示會包「一百元或以上」的只有百分之七，另稱「不打算派利是」佔百分之六。

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