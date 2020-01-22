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起底欺凌投訴 去年激增75倍

2020-01-22 列印
起底欺凌投訴 去年激增75倍
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　　個人資料私隱專員公署表示，去年處理九千一百八十二宗投訴，較前年上升約三點八倍，其中涉「起底」等網絡欺凌投訴個案佔四千三百七十宗，較前年倍增逾七十五倍。私隱專員黃繼兒（見圖）表示，希望加強公署的行政罰款權力，加強阻嚇作用。

　　私隱專員公署去年接獲四千三百七十宗涉「起底」的投訴個案，較前年的五十七宗倍增逾七十五倍，當中三成六涉及警員及其家屬，達一千五百八十宗；發表過支持政府及警察言論被「起底」的市民佔整體個案三成；當中亦有兩成為示威者。

　　黃繼兒指，近日起底行為將個人資料「武器化」，大多屬於刑事起底，惟公署沒有全面刑事調查及檢控權，因此由去年六月至今，共有一千四百零二宗轉介至警方跟進。另外，亦已去信達一百四十一次，要求涉事網上平台移去逾二千五百條違法連結。黃繼兒認為，有需要修例加強公署調查及檢控權力。

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