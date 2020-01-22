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警拒出席大埔區議會被批

2020-01-22 列印
警拒出席大埔區議會被批
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　　大埔區議會昨舉行特別會議，原定出席的大埔警區指揮官李國忠未有出席，區議會秘書引述警方回覆，只有一項違例泊車與警方有關，其餘議程非警務處可以處理，故沒派代表出席。多名區議員炮轟警方不尊重區議會。

　　大埔區議會原定討論武漢肺炎、社區化學殘留物及連儂牆等議題，但警方開會前表示不會出席，僅用書面回覆有關區內違泊問題。多名議員發言表達不滿，認為警方不尊重區議會。

　　其中區議員陳振哲要求大埔民政處去信律政司、警務處處長、公務員事務局及大埔警區指揮官要求對方解釋，以十八票贊成，無人反對，兩票棄權通過。

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