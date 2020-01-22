警拒出席大埔區議會被批

大埔區議會原定討論武漢肺炎、社區化學殘留物及連儂牆等議題，但警方開會前表示不會出席，僅用書面回覆有關區內違泊問題。多名議員發言表達不滿，認為警方不尊重區議會。
其中區議員陳振哲要求大埔民政處去信律政司、警務處處長、公務員事務局及大埔警區指揮官要求對方解釋，以十八票贊成，無人反對，兩票棄權通過。
武漢肺炎疫情大爆發，中港兩地學者均呼籲港人暫時勿踏足當地。康泰旅行社即日起取消出發往武漢及經武漢的旅行團。中旅社亦不會在新年組團到武漢周邊地方。有原定今天往武漢探親的四口家港人，臨時取消行程。 康泰表...
2020-01-22
北京一名「紅三代」女子早前因在微博上炫耀自己駕車駛入故宮，引起軒然大波。前日故宮博物院院長更就事件於微博上發文致歉，表示已對對故宮分管副院長和保衞處處長停職檢查。 故宮博物院院長王旭東表示，故宮博物院...
2020-01-22
紐西蘭奧克蘭大學一名十九歲男生和西班牙一名陌生人，在相隔一萬二千七百二十四公里的情況下，各自使用一塊方包，以地球為「餡」，製作了一件地球三文治。 這名叫諾代（Naude）紐西蘭青年，為了找到自己的「...
2020-01-22
擎天半島地理位置優越，位於機鐵九龍站上蓋。今次為大家介紹的放盤，實用面積1239方呎，擁有4房1套間隔，房間佈局主客分明，加上單位坐向西南，可享有無遮無擋的避風塘海景。 擎天半島由5座物業一字...
2020-01-22
武漢肺炎疫情擴散，加上穆迪將下調香港信貸評級，以及騰訊（700）遭主席馬化騰減持，於三重利淡因素夾擊下，拖累港股急瀉，其中濠賭股成為跌市重災區。恒指先後失守10天線（28662）、20天線（28427...
2020-01-22
曼聯首席射手拉舒福特重傷，反而造就十八歲自家青訓尖子格連活特上位。此子為今季英超效率最高的英格蘭前鋒，得到領隊蘇斯克查推崇備至，今年廿八晚英超快車主場鬥般尼，勢領軍取勝洗走近期霉氣。 拉舒福特上周中英格蘭足總盃第三圈重賽勝狼隊一戰受傷，曼聯宣稱此子背部壓力性骨折須休息六周，但有可能增至最少三個月。失去這名本季各賽事共入十九球的首席射手，紅魔攻力難免受損，猶幸還有球會希望之星格連活特蓄勢待發。 英超土炮效率王 這名十八歲前鋒左右腳一樣純熟，今季火速上位，不同戰線已入九球盡展射手本色。他英超披甲四百三十二分鐘入四球，平均一百零八分鐘一球，成本季聯賽入球效率最高的英格蘭鋒將。蘇斯...
2020-01-22
王亞彬首次執導的舞劇《青衣》，改編自畢飛宇的同名小說，敍述京劇花旦筱燕秋，因韶華漸逝而告別舞台，美夢歸寂，黯然神傷。舞劇曾在世界各地巡演超過八十場，這次由香港舞蹈團與亞彬舞影工作室聯合製作，首次在香港...
2020-01-22
80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater），27年前淡出娛樂圈後，專心照顧老公Calvin及兩個寶貝女之餘，更轉型做職業女強人，成為電子公司Playto的創辦人之一。早前趁周末，柏安妮陪...
2020-01-22
武漢肺炎疫情出現大爆發，在病毒發源的市場有商販受感染，到附近居民患病，有緊密接觸者中招，再傳給醫護人員，更透過飛機擴散至外地，已對全球構成健康風險。香港要堵截病毒傳入，必須實施嚴緊的口岸控疫措施，但食衞局的反應，似不夠周全，局方必須徹底改變作戰方針。 在武漢出現肺炎疫情初期，鄰近澳門即時派人員登上由武漢入境飛機，為旅客檢測體溫，但本港只為落地旅客度體溫，被批評慢了半拍。前天局方加碼，要求從武漢乘飛機來港的旅客填寫健康申報表，但乘高鐵入境客只需接受體溫測試，旋即引起質疑，為何不是所有由內地入境旅客都要填表嗎？乘高鐵入境人數，隨時多於一架飛機，為何高鐵客不用填表？ 市民不是專家...
2020-01-22
騎師在陣上採取怎樣的跑法，本來難肯定對錯，因為一匹馬即使曾前領取勝，也不代表不懂後追。不過一匹馬若已跑過幾十場而又贏過，基本上已確立最佳跑法，若採取最佳以外的其餘戰略，其實都可說是跑錯。 第六場四班一六五○米。「悅目星光」上季兩捷後，今季雖已回到四班起步，但跑了五仗皆三甲不入，當中四場為最擅長的谷草中距離，更曾由放馬手屈一指的潘頓執韁，七歲馬似乎已無復當年勇。然而，筆者認為此駒今季的五場賽事中，除了首仗之外，其餘都是跑錯，包括由潘頓操刀一役。 無疑，印象中「悅目星光」似是一匹前領型馬，但若細心回顧牠上季兩場頭馬，其實都並非一啖氣放返。上季128場次由黃皓楠取勝一役，早段是先...
2020-01-22