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市建局「升級再造」活動 助基層家庭設計合適家具

2020-01-22 列印
■義工們精心設計了一張伸展牀，可以隨小童在未來幾年身高的增長而伸延長度。
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　　為改善舊區基層家庭的生活環境，市建局去年九月起，第三度舉辦「升級再造」家具活動，夥拍八十二名來自港大及中大學生會建築學會、科大的學生義工，以及三個地區服務機構，包括基督教女青年會、基督教家庭服務中心和家庭福利會，合組一個近百人的義工團隊，為十五個居住於中西區、觀塘及土瓜灣舊區的基層家庭設計合適的家具。

　　義工隊曾為一名觀塘劏房戶的兩歲兒子，製作出一張伸展牀，方便兒子長大後調整木牀的長度。為了推廣環保訊息，義工隊會運用回收所得的「剩木」，經打磨、刨削、搽保護油等工序後，再鑲嵌螺絲組裝成新家具，完成後便親身將家具送到受惠家庭的居所。活動累計有三十三戶舊區家庭受惠。

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