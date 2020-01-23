﻿疑染疫武漢男乘高鐵來港﻿﻿ 前後兩排乘客須入隔離營﻿

本港出現兩宗高度懷疑新型冠狀病毒感染肺炎個案，其中一宗病人為三十九歲武漢男旅客。衞生署昨晚設立熱線，呼籲前日乘坐與該高度懷疑患者有關的高鐵列車的旅客致電，指該患者前後兩行的乘客須被送往隔離營，同車廂者則須接受醫學監察。



就疑似患者的同行家人能離港，署方指其家屬沒有出現病徵，當時不屬緊密接觸者。對於威爾斯醫院亦接收到一宗高度疑似個案，食物及衞生局稱目前沒有資料，至今日起，局方每日都會交代最新情況。



衞生署署長陳漢儀表示，署方已設立熱線2125 1122，供曾於前日乘坐G1015及G5607班次高鐵列車的乘客致電，以評估他們是否屬於緊密接觸者。她指出，高度懷疑患者坐在G1015班次的三號車廂10D座位，及G5607班次的二號車廂2D，坐在他前後兩行屬於緊密接觸者，須被送往隔離營接受隔離，而同車廂者並非緊密接觸者，會接受醫學監察。



兩度假村劃為隔離營



陳漢儀表示，已與相關部門商討，協助盡快準備隔離營。據悉，兩個隔離營為鯉魚門公園及度假村，以及麥理浩夫人度假村。就高度懷疑患者的同行家人能離港飛抵菲律賓，陳漢儀回應指，他的家屬沒有出現病徵，在離港時，該男子亦未成為懷疑個案，當時不屬緊密接觸者。



食物及衞生局局長陳肇始昨指出，口岸截獲病患者反映監察及呈報制度有效，強調體溫監測才是第一防線，而不是健康申報，因為申報屬自願，如早前經體溫監測，發現兩名由武漢飛抵港未有申報的發燒病者。陳漢儀亦稱，在追蹤緊密接觸者方面，高鐵車票是以實名制購買、飛機亦有電子機票，署方都可以追查及獲取相關資料。



