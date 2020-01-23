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美股中段升17點

2020-01-23 列印
　　美國周三股市早段向好，杜指中段報二九二一三點，升十七點；納指則報九四一五點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見五十九點一八港元，跌零點一二港元；騰訊則見三百八十八點○六港元，跌二點九四港元。紐約期金報每盎司一千五百五十七點六美元，跌零點三美元；紐約期油則報每桶五十六點八七美元，跌一點五一美元。
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