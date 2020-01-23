﻿旅居港人：武漢如死城 內地549宗病例增至17死

內地新型冠狀病毒肺炎疫情進一步擴散，截至今晨一時，全國共有五百四十九宗確診案例，再多八人死亡，死亡人數增至十七人。在疫情嚴重的武漢，有旅居的港人表示，現在武漢的商業區只有零星行人，多條地鐵路線不見人影，整個武漢儼如死城。



截至今晨一時，全國共有五百四十九宗確診案例。武漢所在的湖北省共有四百四十四宗確診案例，二十八人治瘉，再多八人死亡，增至總共十七人死亡，疑似案例暫有待確認。



有旅居武漢的港人表示，武漢的中山大道原本是繁華的商業區，有如香港的銅鑼灣，但近日新型肺炎爆發，整條街只有零星行人；武漢地鐵多條路線大部份時間也空蕩蕩，不見人影，全個武漢有如死城一樣。



湖北省政府因應疫情，昨日啟動突發公共衞生事件II級應急響應，要求嚴格實施隔離措施、加強社會防控、保障物資供應、維護社會穩定等工作。為防止疫情擴散，武漢動物園昨日開始暫停開放，直至另行通知。鐵路部門昨日起至周五，免收抵達及離開武漢的火車退票手續費。民航局也指，涉及武漢航班的機票，可以免費辦理退票。



廣東省有二十六宗確診個例，一宗疑似個案。臨近香港的澳門、深圳和珠海，各有一宗、十四宗及四宗確診案例。廣東省市場監管局表示，將加強打擊包括口罩等防疫用品的抬價行為。



此外，北京確診十四宗；上海確診九宗，疑似十宗；台灣確診一宗；浙江確診十宗；重慶確診六宗；河南確診五宗；四川確診五宗，疑似兩宗；雲南確診一宗；福建確診一宗；山東確診兩宗；廣西確診兩宗，疑似一宗，貴州省確診一宗；安徽確診一宗，疑似四宗；海南確診四宗；寧夏確診一宗；江西確診兩宗；天津確診四宗；山西確診一宗；湖南確診四宗；遼寧確診兩宗；黑龍江疑似一宗；吉林疑似一宗。



世界衞生組織專家昨日完成在武漢的實地考察，檢視當地的疫情狀況。世衞昨晚亦召開會議，討論是否將疫情定性為國際公共衞生緊急事件。



另外，國泰航空昨宣佈，由即日起，豁免乘客二月十五日或以前往返武漢重新訂位、更改航點及退票的費用。國泰表示，其機艙服務員及機場前線同事於執勤時，可因情況自行決定佩戴外科口罩。



