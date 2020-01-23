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﻿美現首名確診患者 泰個案增至四宗

2020-01-23 列印
　　繼日本、南韓和泰國後，美國昨日出現首宗新型冠狀病毒感染肺炎病例，一名曾到武漢周邊地區旅行的美國居民確診感染。美國疾控中心表示，患者年約三十歲，住在華盛頓州西雅圖附近的斯諾霍米什縣，早前曾到中國武漢周邊地區旅行，但無去過華南海鮮批發市場。

　　泰國也確診第四宗病例，患者是七十三歲的泰國女性，是首名確診的泰國人，她去年底曾到訪武漢，目前在佛統市一所醫院接受治療。
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