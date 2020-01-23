﻿漆黑中撼走私船﻿﻿海關艇翻沉三死﻿

一艘海關淺水巡邏艇前晚在沙洲海面發生撞船導致三死兩傷慘劇，事發時海關巡邏艇正追截兩艘懷疑走私船，其中一艘走私船的船員棄船登上另一船逃走，巡邏艇疑在漆黑中撞向關掉燈及引擎停在海中的走私船而翻沉，釀成三名關員執勤期間殉職，兩名關員受傷。



肇事地點位於赤鱲角機場對開沙洲海面，消息指，事發於前晚九時許，海關一艘淺水巡邏艇正執行反走私行動，其時追截兩艘懷疑走私船，其中一艘疑走私凍肉船隻的船員關掉所有燈及停了引擎，棄船轉到另一船逃走，海關淺水巡邏艇疑在漆黑中撞向停在海中的走私船而翻沉。



現場消息稱，兩男一女關員當時在船艙撞到硬物，未能逃生。三人其後由消防蛙人救起，送往屯門醫院時仍然昏迷，其後證實死亡。另外有兩名關員受輕傷，由水警救起送院。



殉職年輕關員僅27歲



三名殉職的關員，最年輕的死者為二十七歲黃焯梆，據悉黃出生於海關世家，其父親是總關員，故他自小已對執法部隊工作有濃厚興趣。他在香港大學附屬學院應用科學副學士畢業後投考海關，二○一六年在海關學堂結業，之後加入海關港口及海域科，有份負責海上緝私工作。至於女死者則為四十三歲高級關員吳詠敏，與丈夫育有三名子女，她在海關緝私基地駐守十多年，據了解，她做事認真，凡事親力親為，在炎熱天氣下亦親自到機房工作。另一名殉職關員為三十九歲的署理高級關員黎志恒，未婚，在基地駐守逾十年，有船牌，負責駕駛巡邏艇。



涉事的走私船昨早被拖往大欖水警基地，右邊船頭有明顯損毁痕跡，水警重案組探員進行調查。至於涉事的巡邏艇是於二○一六年才下水，海關每年都有例行檢查，上一次船隻巡邏艇例行檢查是在去年三月進行。



