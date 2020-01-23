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屯門警署遭掟汽油彈拘兩漢

2020-01-23 列印
　　修例風波由去年六月發生至今逾半年，多區警署及警方設施都成為攻擊目標，昨日凌晨時份，警方發現有人向屯門警署投擲汽油彈，警員發現車閘有被燒過的痕跡，並在現場檢獲懷疑汽油彈碎片作進一步檢驗。

　　昨凌晨零時十六分，屯門警署遭人投擲汽油彈，警員隨即在附近進行兜截，在新安街附近發現一名可疑的二十八歲姓劉男子，並在其身上檢獲手套及打火機，其後於河田輕鐵站附近亦發現另一名可疑三十二歲姓李男子，並在他的身上檢獲一枚汽油彈及一支雷射筆。

　　警方經初步調查後，姓劉男子涉嫌縱火被捕，姓李男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進。

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