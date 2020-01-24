港確診兩武漢肺炎案例 七密切接觸者隔離治療

本港確診兩宗新型冠狀病毒個案，昨晚亦傳出一宗高度懷疑個案，兩名確診者已入院隔離，十二位密切接觸者及六十三名其他接觸者，當中一名密切接觸者出現發燒，晚上由檢疫中心送往瑪嘉烈醫院隔離治療；六名接觸者亦有相關病徵，列為懷疑個案，在不同醫院接受隔離治療。衞生防護中心將會每日召開記者會，公佈情況，以增加資訊透明度。醫管局亦表示，因應疫情發展，全港十八間普通科門診隨時可設為指定診所，處理症狀輕微的個案。



兩名確診個案共有十二名密切接觸者，包括兩名為患者進行測試的醫護人員，以及第二宗個案患者的妻子。當中六人安排在麥理浩夫人度假村接受隔離監測，另外有一人出現相關病徵，故被列為懷疑個案及已被送往屯門醫院接受隔離治療；餘下五名則已離開香港，由內地衞生當局進行相關監測及跟進工作。



另外共有六十三名其他接觸者，其中六人有相關病徵，同樣列為懷疑個案，已被送往東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接受隔離治療。



在麥理浩夫人度假村外，有大批警員設置臨時指揮站，亦停泊多輛警車。一輛政府車輛早上進入營地，車內有一名戴上口罩的男子，由兩名穿上全副保護裝備的人員陪同。該男子向在場記者表示，自己來自澳洲，只是入住過第二名患者曾入住的沙田帝逸酒店，不清楚被送至隔離營的原因，現時身體沒有不適，感覺良好。



18普通科門診列作指定診所



此外，港府決定每天召開記者會，公佈最新疫情發展。署理行政長官張建宗表示，增加透明度十分重要。另外，醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，全港十八間普通科門診隨時可設為指定診所，包括九龍灣健康中心，處理症狀輕微的個案，而診所啟動原則為有大量診症人士、病人病情輕微，以及診症流程單一。他指出，診所開放初期，將有兩名醫生負責診斷，預計每日最多可為八十名病人診症。