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黃大仙祠今如常上頭炷香

2020-01-24 列印
黃大仙祠今如常上頭炷香
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　　今日是農曆年三十，嗇色園指黃大仙祠將維持晚上九時起通宵開放，至年初一下午六時半，方便善信上「頭炷香」。

　　嗇色園發言人表示，因應武漢新型病毒肺炎，若有任何活動安排調整，會在官方網站及社交專頁公佈。但呼籲感到不適的善信應留在家中，勿前往黃大仙祠。

　　嗇色園已為員工準備足夠口罩，現場設有酒精搓手液供善信使用。

　　華人廟宇委員會則指出，沙田車公廟於今日年三十維持往年在晚上十一時通宵開放，至年初一下午六時，讓善信進行參拜。

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