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美股中段跌164點

2020-01-24 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二九○二一點，跌一百六十四點；納指則報九三七○點，跌十三點。滙控美國預託證券價格見五十九點二九港元，跌零點五六港元；騰訊則見三百九十九點七四港元，升一點一四港元。紐約期金報每盎司一千五百六十六點四美元，升九點七美元；紐約期油則報每桶五十五點五五美元，升一點一九美元。
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