居馬鞍山男子武肺確診鄰居憂心屋苑徹底消毒

本港昨天確診兩宗輸入新型冠狀病毒感染個案，其中一名患者為五十六歲由武漢返港的本港男子，居住馬鞍山屋苑天宇海。食環署昨早派員到屋苑外圍清潔，屋苑管理處則應要求每小時為每座大廈的大堂進行徹底消毒。



該五十六歲男病人為本港居民，本月十日獨自前往武漢，十九日在武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人本月十九日到威爾斯醫院求診時，體溫三十七點一度，並無發燒，亦無呼吸道感染徵狀。



曾住沙田帝逸酒店



病人本月二十日入住過沙田帝逸酒店。他二十一日再到威院急症室覆診，X光片顯示右邊肺部有花，其後入院隔離，昨日確診感染新型冠狀病毒。曾與他有緊密接觸的四人（包括其妻子）昨已獲當局安排入隔離營及醫學監察。該病人居於馬鞍山屋苑天宇海，數名身穿保護袍的食環署人員，昨早清理屋苑外圍行人路垃圾，再開水喉射水沖洗。有路人聲稱以往不時有清道夫到來打掃街道，但由身穿保護袍的人到來洗街較為少見，相信與武漢肺炎「殺到嚟」有關。



昨日所見，進出屋苑居民大都戴上口罩，有居民表示，屋苑已加強清潔，大堂一度封閉進行清潔消毒，大廈升降機控制面板已加設透明膠片，每小時由清潔工人清抹膠片及扶手等公共設施。居民陳太表明擔心疫情，聲言會戴口罩及加密洗手次數，在家中倒漂白水清潔渠位，即使新春亦會盡量避免往人多地方。另有居民指，屋苑會所已封閉，管理處已應要求每小時為每座大廈的大堂進行徹底消毒。中午時分，有身穿保護衣的食環人員在天宇海對開清洗街道。



當區區議員陳珮明稱，屋苑按沙士規格作防護措施，亦希望衞生署派員到屋苑提供指引，甚至協助清潔，因為屋苑清潔公司並非專業醫護人員。



