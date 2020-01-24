訪中環名醫診所 武漢婦發燒送院

武漢肺炎有不斷擴散迹象，一名由武漢來港的病人昨日往眼科名醫林順潮在中環中建大廈開設的診所，檢驗時，疑有發燒徵狀。衞生署接通知後，為安全起見，救護車及身穿防護袍及戴口罩醫護人員奉召到場將他送院作檢驗。



昨午網上瘋傳多張圖片，顯示有多名身穿防護衣及戴口罩的醫護人員，進入中環醫務診所林立的中建大廈，事後帶走三名男女登上救護車離去。有網民指他們疑感染武漢新冠狀病毒，三名事主為一家三口，分別為父母及一名小朋友，據悉早前由武漢搭高鐵抵港。



林順潮醫生表示，昨早有由武漢搭高鐵抵港的一家三口，抵中建大廈的眼科中心驗眼，其中一名女子體溫稍高，逾攝氏三十七度，雖然他們均沒有武漢肺炎病徵，但為安全起見，通知衞生署及派醫護人員將他們送院檢查。



