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中美合作研發「武肺」疫苗

2020-01-24 列印
　　據悉，中美正在合作研發針對新型冠狀病毒的疫苗，但預計研究需時。此外美國當局研發的一種疫苗預料幾個月後可進行第一階段臨牀試驗，但進入市場則要一年後。

　　新華社表示，美國貝勒醫學院正與美國德克薩斯大學、美國紐約血液中心以及中國上海復旦大學合作，研發針對新型冠狀病毒的疫苗，但研發需要時間。此外，美國傳媒報道，美國國家衛生研究院亦針對新型病毒研發疫苗，預計幾個月後可進行第一階段臨牀試驗，但如要進入市場，則要一年以後。此外，正在瑞士達沃斯出席論壇的美國總統特朗普表示，美國正制訂應對計劃，相信疫情能得到有效控制。

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