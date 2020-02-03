﻿黃埔確診漢傳染母親 港再現人傳人

香港正面對新型肺炎在社區爆發的危機。當局昨天公佈，懷疑香港出現第二宗本地受病毒感染個案，患者是一名八十歲男子，他上月先到深圳逗留數小時，及後飛去東京再由橫濱乘郵輪回港，由於不能確定受感染的地點，不能排除在香港染疫。當局呼籲公眾要有心理準備，新型冠狀病毒有機會在社區蔓延。此外，早前第十三宗確診病例的男患者的母親，疑遭兒子感染，成為本港第十五宗確診患者。



本港第一宗疑本地感染病人，是第十二宗確診個案，患者是一名七十五歲男子，他居於青衣長康邨，上月先後曾到順德及澳門，病發前十四日沒接觸過曾到湖北的人士，當局不排除為本地感染個案。



昨日公佈的第十四宗確診個案，被列為第二宗疑本地感染個案。患者是一名八十歲本港男子，居於葵涌邨綠葵樓，上月十日曾到深圳數小時，十七日與兩名女兒一同在香港搭機往東京旅行，二十日於橫濱登上「鑽石公主號」郵輪，二十五日抵達啟德郵輪碼頭。他上月十九日開始咳嗽，同月三十日起發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，其後接受隔離，已轉送瑪嘉烈醫院治療，情況穩定。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於該男患者可能上月二十三日發病，發病前後大部份時間在香港，主要和太太到住所樓下散步及買菜。雖然患者曾到內地及日本，但由於未能確定在何處感染，不能排除屬於本地感染個案，強調病毒有機會在社區蔓延。她指，患者曾在郵輪上游泳，相信泳池中的氯氣能消毒；郵輪上有二千四百名乘客和一千名船員，有一百三十人在啟德遊輪碼頭上岸，當中八十六人為本港居民，當局會展開跟進。



葵涌漢感染源頭不明



此外，香港上月發現的第十三宗確診個案，患者是一名三十九歲男患者，居於黃埔花園，上月二十一日曾到武漢。張竹君表示，與患者同住的母親當時未發病，前日在隔離營出現發燒等病症，已送往伊利沙伯醫院治療，兩次測試呈陽性反應，屬本港第十五宗確診案例。鑒於她沒有外遊紀錄，估計是遭到兒子感染，雖暫未知感染日期，但應屬於本港第二宗人傳人個案。



68歲婦命危 須插喉維持呼吸



截至昨晚，本港出現十五宗確診個案，相較前日新增四十七宗懷疑個案，當中兩人嚴重、一人危殆。危殆的是第七宗確診個案的六十八歲女子，當局指其肺部「很花」，正在深切治療部留院，已插喉及使用呼吸機。



港大學者袁國勇分析，若真的出現本地個案，從來沒於潛伏期外遊，即是本地開始有傳播鏈，是非常危險的訊號。他主張推出減少關口人流措施，「不管種族、國籍、各方面身份，全部如果不是有必要原因，不要進、出關口」，假如港人要北上旅遊，之後就不要回港，避免帶病毒回來。