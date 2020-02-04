衞生防護中心昨晚表示，截至昨晚八時，本地有十五宗確診個案。昨晚有消息指新增一宗確診，累計個案增至十六宗。消息指，一名六十四歲女子前日留醫伊利沙伯醫院普通病房，之後情況急劇轉差，昨天到隔離病房，初步檢驗發現對新型冠狀病毒呈陽性反應。據稱，該女士在佐敦經營生意，無外遊紀錄。
另外，衞生防護中心昨天首次確認本港有兩宗個案顯示本地出現人傳人感染。傳染病處主任張竹君表示，兩宗個案都能夠追蹤源頭，市民毋須太過擔心。
在前線醫護以罷工要求港府全面封關下，特首林鄭月娥繼上周三關閉六個口岸後，昨天宣佈擴大封關措施，今晨零時起，關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭四個口岸，以進一步壓縮跨境人流。她否認「封關」安排與市民「作對...
2020-02-04
澳洲上周六起禁止所有到過中國的外籍旅客入境後，大批中國留學生無法入境，但有中國留學生竟宣稱成功修改入境登記卡，將出境地由中國內地改為香港，在布里斯班機場入境。 這名弄虛作假的留學生接受澳洲傳媒訪問時指出，當晚深夜飛機降落後得知禁令，臨時修改入境登記卡，幸而獲海關放行，又指海關只留意入境的人，並沒有檢查他的行李。 亦有內地留學生經香港轉機到澳洲時，得知澳洲禁令要折返上海，但由於內地已經停止個人遊簽注，他未能出關取回行李。他說在香港機場無人協助，原本晚上回上海的航班亦無法趕上，結果在香港機場待了數小時，直至翌日才成功離開，形容在香港好像在國外，沒有在祖國的感覺。
2020-02-04
英國脫離歐盟後第三天，即發生恐怖襲擊。一名男子周日下午狂性大發，在倫敦南部一條街上揮刀隨意襲擊路人，斬傷三人，其中一人傷勢嚴重。兇徒被趕到的警員開槍擊斃。警方定性事件為恐怖主義。探員發現兇徒身上繫有假炸彈，並證實他是曾干犯與恐怖主義相關的罪行而被法庭判處入獄、一周前才獲釋出獄的二十歲青年蘇迪什‧安曼（Sudesh Amman）。 事發於當地時間周日下午二時許，地點是倫敦市中心以南大約八公里外的斯特里薩姆區一條街道。目擊者稱，見到兇徒先走進一間商店內，拔出利刀斬人，隨即逃出店外，在街上襲擊另一名女子。現場一片混亂，陷入恐慌。其他路人大驚，拔足逃跑。不久有警員到場，響起最少三下...
2020-02-04
灣仔會景閣毗鄰於會議展覽中心及不少甲級商廈，多年來有不少實力買家持有，今次為大家介紹的中層單位，實用面積逾700方呎，廳房空間偌大，室內裝潢別致，坐向西南，飽覽灣仔至中環海旁的高樓大廈。 會景...
2020-02-04
雖然疫情持續，但經過上周一輪狂跌之後，外圍股市出現技術反彈。全球正在評估新型肺炎對經濟的影響，美股反彈逾200點。杜指早段報28500點，升244點；標普500指數報3249點，升23點；納指報925...
2020-02-04
多蒙特踏入二○年三場德甲全勝，新援艾寧夏蘭特與翼鋒查頓辛祖組成的鋒線更是無堅不摧。再者上周加盟的中場安利簡恩亦有望在今晚德國盃十六強登場，蜂軍勢可延續強勢，作客擊敗近況奇差的雲達不來梅晉級，讓球主客和讓一球「客勝」去馬！ 進入二○年後，多蒙特的表現脫胎換骨，三場德甲全勝入十五球，其中艾寧夏蘭特和查頓辛祖更搶盡風頭，在上述三仗合共貢獻十球三助攻。蜂軍擁有這兩名狀態大勇的鋒將衝鋒陷陣，今晚要再度大勝可謂毫無難度。 安利簡恩有望登場 再者，剛由祖雲達斯來投的新兵安利簡恩周一已經開始集訓，準備好隨時上陣，隊長馬高列奧斯對前者滿意道︰「他十分強壯，可以出任防守中場，亦可以融入我們的三...
2020-02-04
日本四國地區中的高知縣（Kochi），濱臨太平洋，自然景色秀美，當中最為人稱道便是有「日本最後清流」美譽的四萬十川，清澈流水配以多條極具特色的沉下橋，成為取景熱點。 乘船賞景 沉下奇橋 由不入山蜿蜒流...
2020-02-04
武漢肺炎大爆發，全城做足防疫措施自保，為配合內地政府「取消聚集性活動」的要求，不少內地劇、電影均宣布暫停拍攝，不過勤力的香港人梗係繼續開工啦！好似無線新劇《踩過界II》就密密趕工，結果主角王浩信、張振...
2020-02-04
昨天醫護工會罷工，目的是要迫使港府全面封關，參與人數二千七百人，佔前線醫護人手近一成，醫管局形容影響嚴重，不同門診、非緊急手術被迫削減五成。由於工會不滿政府加推擴大封關的措施，由今天起擴大罷工行動，直至本周五，料有更多醫護人員響應，將會有更多病人受影響。 現在處於抗疫的關鍵時刻，一批醫護人員罷工，病人成為他們與政府角力的磨心，非常無辜。罷工行動持續，必定會干擾病人的治療，輕則延遲檢查病因，嚴重的造成延醫，病人無奈要等候。 其實，公立醫院各項服務一向大排長龍，最新新型肺炎傳入，公院醫護工作壓力已百上加斤，部份人力不投入救急扶危，反而罷工，受害的正是急需醫治復元的病人，甚至是等...
2020-02-04
受新型冠狀病毒有可能在港爆發的危機影響，馬會於最近三次賽事都探取半閉門形式作賽，而全港投注站於賽馬日更一概關閉。然而馬迷要即場投注的話，其實不愁途徑。 馬會近年一直以新發展的科技建立「新•平台」策略，為馬迷提供更快捷便利的投注途徑，其中「FPS轉數快」轉帳服務，正為「新•平台」注入新元素。發展至今時今日，馬會已有百分之七十五的投注交易是透過網上而來，堪稱全球業界的領導者之一。而網上投注的流程中，即時轉帳正是最重要的一環。 馬會為進一步方便投注人士，由昨日起，任何投注戶口都可透過馬會的流動投注應用程式，與其指定的銀行戶口設立「FPS轉數快」網上轉帳服務，而毋須再往場外投注處或...
2020-02-04