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港新增個案　佐敦女商人中招

2020-02-04 列印
　　本港昨晚再新增一宗初步對武漢新型冠狀病毒呈陽性個案，患者為六十四歲女子，據稱在佐敦經營生意，她前日入住伊利沙伯醫院普通病房，之後情況急劇轉差，經化驗後對新型冠狀病毒錄得初步陽性反應，令累積個案增至十六宗。另外，衞生防護中心昨晚獲通報一宗深圳確診個案，該女病人上月二十七日至本月一日入住尖沙咀美麗都大廈萊頓賓館。

　　衞生防護中心昨晚表示，截至昨晚八時，本地有十五宗確診個案。昨晚有消息指新增一宗確診，累計個案增至十六宗。消息指，一名六十四歲女子前日留醫伊利沙伯醫院普通病房，之後情況急劇轉差，昨天到隔離病房，初步檢驗發現對新型冠狀病毒呈陽性反應。據稱，該女士在佐敦經營生意，無外遊紀錄。

　　另外，衞生防護中心昨天首次確認本港有兩宗個案顯示本地出現人傳人感染。傳染病處主任張竹君表示，兩宗個案都能夠追蹤源頭，市民毋須太過擔心。
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