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全球22國共152病例 德法撤僑部份證染疫

2020-02-04 列印
　　新型肺炎在全球擴散，截至昨晚八時，至少二十二個國家共發現一百五十二宗確診案例。多國早前相繼從武漢撤僑，在德國及法國在撤走僑民中發現部份人確診患病。

　　德國昨新增兩宗確診，累計十宗，新增兩名患者是上周六從武漢撤走的僑民，抵達時未出現病徵，現已隔離治療，情況良好；法國暫時有六宗確診，早前從武漢撤走的二百五十四人，有三十六人出現病徵，現已隔離治療。

　　美國加州新增兩宗確證案例，其中一名加州女患者近期從武漢抵達加州聖克拉拉，確診達十一宗。美國早前禁止去過或來自中國的所有外國訪客入境，中國外交部昨日批評，美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛的建議背道而馳。

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