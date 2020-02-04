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抗疫曙光 武漢病人試新藥

2020-02-04 列印
　　對抗新型肺炎，可能露出曙光。中日友好醫院昨天使用一種名為瑞德西韋的新藥，對武漢二百七十名確診患者作臨牀三期測試，以確認其安全性和藥效，預計在四月二十七日結束。

　　《新英格蘭醫學雜誌》在有關美國首宗確診個案的報道中曾提到名為「瑞德西韋」的藥物，據報有患者接受靜脈注射後，病情好轉。專家強調今次測試屬新藥研究，必須謹慎處理測試結果。

患者家居門柄有病毒

　　另外，廣州市疾控中心新聞發言人、中心副主任張周斌表示，近日對確診患者的居住環境進行檢測，發現其中在一名患者家中鐵門的門柄上，檢測出新型冠狀病毒核酸。

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