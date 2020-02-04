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美股中段升235點

2020-02-04 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報二八四九一點，升二百三十五點；納指則報九二七六點，升一百二十五點。滙控美國預託證券價格見五十六點三港元，跌零點二港元；騰訊則見三百八十三點六二港元，升三點六二港元。紐約期金報每盎司一千五百八十一點三美元，跌六點六美元。
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