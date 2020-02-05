﻿武肺殺39歲男 全港首宗

武漢新肺炎襲港，首名港人染疫不治，三十九歲男死者上月曾赴武漢，本身患有糖尿病，上月三十一日入院後情況穩定，昨早突然呼吸困難，心跳停頓，搶救後不治。與死者同居於黃埔花園的母親，日前亦確診感染新肺炎，當局指兩者屬家庭群組感染，並非在大廈內傳播，故毋須隔離黃埔花園住戶。



醫管局總行政經理劉家獻說，第十三宗確診個案，本身患糖尿病，須長期服用糖尿病藥物，但無心臟病紀錄，他入院後一直情況穩定，近日開始有點氣喘，但含氧量充足，毋須氧氣治療。他昨早六時情況惡化，呼吸困難，心跳停頓，醫護隨即急救，昨早十時許搶救無效。劉指，死者治療期間正服用兩種國際常用的抗新型病毒藥物，醫院一直使用心電監測儀等儀器檢測其健康，現階段不明其死因，已轉交死因庭跟進。



患糖尿病 病毒傳母親



男死者生前居於黃埔花園十一期一座，與他同住的七十二歲母親在接受隔離期間不適，已確診為第十五宗個案。對此，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據證據推測，母親是遭兒子感染，由於男死者患病後一直留在家中，並沒外出，因此除了同住家人，男死者的其他親戚朋友在內，並不算密切接觸者。同住的所有家人已送至隔離營，除了死者的母親，其餘人包括其太太、女兒、兒子及家傭，至今並無病徵。她又澄清，死者家人「無四圍走」及「唔係唔見咗」，相關傳言不正確。



太太子女家傭隔離無病徵



被問到黃埔花園已出現兩宗確診個案，衞生署有否需要向屋苑發隔離令，張指兩宗個案屬家庭群組感染，非大廈內傳播，暫時毋須將大廈隔離。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，香港出現首宗死亡個案，不反映疫情的死亡風險增加，形容新型肺炎個案的死亡率暫時維持在百分之二至三，比沙士的百分之九點六低。此外，內地專家也發現，長者、長期病患者及肥胖者感染病毒後，病情相對較重。



男死者上月二十一日乘搭高鐵G306列車由香港前往武漢，二十三日於長沙南站乘坐高鐵G79列車返港。自一月二十九日起出現肌肉痛，三十一日發燒，遂至伊利沙伯醫院求醫，當日轉送瑪嘉烈醫院隔離治療，並且確診。