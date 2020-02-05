﻿結婚不足兩年 性格存差異 李柱銘獨子與莎莎太子女離婚

郭詩雅昨天在其私人社交平台，與李祖詒發表離婚聲明，指二人曾經攜手度過不少美好的時光，但由於雙方性格上的差異，在和平的氣氛下作出此艱難的決定。他們希望，各位給予兩人私人空間，讓各自展開新的生活。
李祖詒與郭詩雅二○一八年六月在香港堅道聖母無原罪主教堂結婚，前特首曾蔭權伉儷、前政務司司長陳方安生、前終審法院常任法官包致金、資深大律師駱應淦、東亞銀行主席李國寶，及民主黨創黨成員涂謹申等政界及法律界名人，曾到場觀禮，成為政經名人界一時佳話。
李祖詒當年在婚禮向傳媒透露，與郭詩雅經朋友介紹認識，交往三年多，決定成家立室，他大讚郭詩雅優點多，性格善良。二人結婚一年零七個月，未有子女，即宣告分手收場。
有消息指，自去年反修例風波開始，來港旅客大減，莎莎生意大跌，外界有傳因老爺李柱銘的身份，令兩家關係產生矛盾。
據悉，李柱銘十分重視獨子李祖詒的成長，一直給予悉心栽培，盼他能子承父業，成為一名大律師。但李祖詒自小反叛，不願擔任律師，不想走父親的路，曾修讀其他學科，一度短暫在《蘋果日報》任職記者。其後，李柱銘成功游說愛子修讀法律，李祖詒亦如父願成為一名大律師。據悉，李祖詒在法律界表現不算突出，被形容為平庸。他與父親的政見不同，所以即使父親是泛民的大佬輩人物，但他一直未有加入任何泛民政黨。