﻿結婚不足兩年 性格存差異 李柱銘獨子與莎莎太子女離婚

民主黨創黨主席李柱銘的獨子李祖詒，與莎莎國際控股主席兼行政總裁郭少明的幼女郭詩雅昨共同宣佈離婚，結束維持僅一年零七個月的婚姻。二人昨天在社交平台發表聲明，指雙方性格有差異，在和平的氣氛下作出艱難的決定。



郭詩雅昨天在其私人社交平台，與李祖詒發表離婚聲明，指二人曾經攜手度過不少美好的時光，但由於雙方性格上的差異，在和平的氣氛下作出此艱難的決定。他們希望，各位給予兩人私人空間，讓各自展開新的生活。



李祖詒與郭詩雅二○一八年六月在香港堅道聖母無原罪主教堂結婚，前特首曾蔭權伉儷、前政務司司長陳方安生、前終審法院常任法官包致金、資深大律師駱應淦、東亞銀行主席李國寶，及民主黨創黨成員涂謹申等政界及法律界名人，曾到場觀禮，成為政經名人界一時佳話。



李祖詒當年在婚禮向傳媒透露，與郭詩雅經朋友介紹認識，交往三年多，決定成家立室，他大讚郭詩雅優點多，性格善良。二人結婚一年零七個月，未有子女，即宣告分手收場。



有消息指，自去年反修例風波開始，來港旅客大減，莎莎生意大跌，外界有傳因老爺李柱銘的身份，令兩家關係產生矛盾。



據悉，李柱銘十分重視獨子李祖詒的成長，一直給予悉心栽培，盼他能子承父業，成為一名大律師。但李祖詒自小反叛，不願擔任律師，不想走父親的路，曾修讀其他學科，一度短暫在《蘋果日報》任職記者。其後，李柱銘成功游說愛子修讀法律，李祖詒亦如父願成為一名大律師。據悉，李祖詒在法律界表現不算突出，被形容為平庸。他與父親的政見不同，所以即使父親是泛民的大佬輩人物，但他一直未有加入任何泛民政黨。