新增三宗感染 最年輕案例25歲

本港昨日再新增三宗確診個案，累計個案增至十八宗。三名患者年齡介乎二十五歲至六十四歲，均無外遊紀錄。昨晚傳出明愛醫院接收一名深水埗安老院長期病患者，初步檢驗屬陽性個案，當局須再作檢測確認。



衞生防護中心表示，本港昨日新增三宗確診個案。第十六宗個案為六十四歲住在何文田常盛街半山壹號女病人，她在佐敦恆豐中心開設時裝店「Fresh up」，患者上月二十三日開始咳嗽，並到佐敦嘉賓大廈私家診所求醫，同月三十日發燒再求醫另一個醫生，本月一日因呼吸困難入住伊利沙伯醫院，X光片顯示有肺炎，二日入住內科病房，情況轉差須插喉同日轉送隔離病房，前晚確診後被安排至瑪嘉烈醫院傳染病中心。她潛伏期內無外遊紀錄，其兒子卻到過台灣及日本旅行，但未有到內地。當局呼籲到過患者店鋪的市民聯絡衞生防護中心。



均無外遊紀錄



第十七宗個案為六十歲退休男子，潛伏期內無外遊紀錄，未知其家人有否外遊，他住在觀塘康田苑裕康閣，上月二十二日發燒及疲累，分別四次求醫私家醫生，其中三次到卓健集團在九龍灣德福花園診所求醫，該診所已作消毒。該男子上月三十一日到聯合醫院急症室求醫，因輪候時間太長轉至將軍澳醫院急症室，現時轉送瑪嘉烈醫院隔離治療。



至於第十八宗是目前最年輕確診個案，男患者二十五歲。消息指，他居於大圍，曾經到浸會醫院求診，前日到威爾斯親王醫院求醫。浸會醫院證實，該病人上月十四日因流感求診獲處方特敏福，二十九日因腸胃炎求診，前日再次求診，X光檢查懷疑為肺炎，建議他到公立醫院檢驗，該院沒有新型冠狀病毒測試，未收到與該病人接觸的職員表示不適。



衞生防護中心：本地疑現隱形傳播



另外，昨晚傳出明愛醫院再多一宗初步陽性個案，患者為深水埗一間安老院居住的六十六歲長期臥牀男子，消息指其化驗樣本屬「弱陽性」，須再檢測，衞生防護中心昨晚未有提及此個案。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第十六及十七個案屬於本地個案，未知感染源頭，再加上早前兩宗已知源頭的本地個案，顯示本地可能出現隱形傳播，亦不排除未來有更大規模的傳播。