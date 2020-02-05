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美股中段升496點

2020-02-05 列印
　　美國周二股市繼續向好，杜指中段報二八八九五點，升四百九十六點；納指則報九四五八點，升一百八十四點。滙控美國預託證券價格見五十六點九九港元，升零點三九港元；騰訊則見三百九十八點八一港元，升五點八一港元。紐約期金報每盎司一千五百五十七點三美元，跌二十五點一美元；紐約期油則報每桶五十點五美元，升零點三九美元。
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