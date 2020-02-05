﻿澳門賭場停業半個月抗疫﻿ ﻿賀一誠：搜購第二輪口罩﻿

武漢新型冠狀病毒肺炎持續擴散，澳門昨日再新增兩宗確診個案；累計至今共有十宗病例，其中一名確診患者任職與博彩業有關工作。澳門行政長官賀一誠宣佈，由今日起暫停博彩業半個月。他又稱，政府答應供應市民的二千萬個口罩不變，同時會繼續在全球各地搜購口罩，又稱葡萄牙口罩已經被澳門買光。



澳門行政長官賀一誠表示，由於第九例確證病例在博彩企業工作，根據專家的評估，以及與博彩業及相關娛樂事業商討後，決定今日起暫停博彩業半個月；如半個月後情況穩定將會復業。明日凌晨零時起停業的博彩業為六間博企、澳門彩票有限公司及馬會，將暫停對外服務十五天。而澳門四十一間娛樂場亦將會暫停營業十五天，包括電影院、劇院、遊戲機中心、酒吧、網吧及夜總會。對於博彩業暫停，博彩業收入將為零，賀一誠指對經濟一定有影響，政府會做好赤字預算，但目前澳門的經濟可以承擔；將會與六家博彩企業開會商討停業時間。



稱澳門買光葡國口罩



賀一誠指，目前並無封關計劃，因為大量澳門居民住在珠海，但不排除會關閉部份關口。政府只保留緊急服務，基本服務會停止，公務員會繼續在家工作，暫不會宣佈全澳停工。政府答應市民的二千萬個口罩供應不變，正採購第二輪口罩，未來會繼續採購，「歐洲都好難買到口罩，葡萄牙都被我哋買晒，冇晒口罩。」



賀又稱，他曾與鍾南山通電話，並引述鍾南山稱，未來兩周是關鍵，最好的措施是留在家中。澳門全體官員均會戴口罩，又呼籲市民如非必要，不要外出，不要對抗疫掉以輕心。另外，遊客大量減少，澳門的巴士及輕軌班次會縮減，指市民會感到不方便，但非常時期不能用便民概念去想。



再增兩確診個案



澳門昨日新增兩宗分別為第九及第十宗確診個案，均為澳門居民。第九名確診患者為一名二十九歲女子，她報稱近期沒有離開澳門，上月二十四日曾與第八名確診患者家中拜年，逗留近四小時。她翌日出現咳嗽和發燒等病徵，前日經檢測確診，已安排至隔離病房治療，情況一般。第十宗確診患者為一名五十七歲男子，任職旅行社，患者稱在上月二十五日曾往廣州過年，當日回澳門，翌日開始出現發燒、咳嗽及流鼻涕等症狀，前日到醫院求診，昨日經檢測後確診。



