截至昨晚九時，全國較前日新增三千二百八十八宗確診，累計二萬零五十四宗，再有六十五人死亡，總死亡人數達四百二十六人，治瘉七百三十八人。疫情最嚴重的湖北，累計確診一萬三千五百二十二人，四百四十一人死亡。浙江及廣東的確診人數，先後位列全國第二及第三，分別為八百二十九及八百一十三宗。
近日陸續發現一些無症狀患者，有說法指這類人士攜帶的病毒或變異。國家衞健委指，冠狀病毒是單鏈病毒，變異的概率較低，目前未發現病毒有明顯變異，形容無症狀者不需特殊治療，但要一段時間隔離觀察。
衞健委指，目前死亡患者主要集中在湖北省，約佔全國九成七，湖北病死率是百分之三點一，武漢達百分之四點九，若不計算湖北，全國其他省份的病死率是百分之〇點一六。此外，從上月二十八日開始，新增治瘉人數超過新增死亡數，總體而言，綜合治療效果已逐步顯現。
武漢火神山醫院前日開始收治患者，武漢當局計劃在江漢區、武昌區及東湖區改建三間醫院，預計共提供約三千四百個牀位，其中二千張牀位昨晚開始陸續啟用。另外，仍在建造的雷神山醫院預計提供二千六百張病牀。
此外，武漢公安局昨日強調，已於上月二十七日暫停辦理中國護照以及往來港澳台證件業務，全市港澳台自助簽注機已關閉停用。